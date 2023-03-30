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Ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні, поширюючи фейкову інформацію

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 703

 

Певні порушення з проведенням мобілізації є, і над їх вирішенням в Мінобороні постійно працюють

В українському інформаційному просторі багато фейкової інформації з метою зірвати процес мобілізації в Сили оборони України, які поширює рф. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

— В росії сьогодні дві мети. Перша — вони хочуть позбавити нас західної допомоги. Це найбільший їхній страх, що Захід нам надасть усю зброю, яку пообіцяли. Друга — вони хочуть зірвати нам мобілізацію, бо зброю застосовують люди. І вони найбільше бояться наших воїнів та зброї, які нам нададуть, — зазначила Ганна Маляр.

Вона пояснила, що росіяни оприлюднюють багато маніпулятивної інформації про певні історії, де «колись когось дуже жахливо взяли під руки та повели у військкомат, а там щось сталося страшне».

Однак, за словами Ганни Маляр, коли проводиться фактчекінг, ця інформація переважно виявляється фейковою.

Водночас заступник міністра оборони визнала, що в Україні є певні порушення з проведенням мобілізації і їх не приховують. За її словами, основна причина полягає в тому, що військкомати починаючи з 24 лютого 2022 року мають справу з великим навантаженням. Проте над розв'язання проблем щодо мобілізації постійно працюють.

— Завдяки мобілізації, завдяки нашій потужній мотивації, ми відбили Київ, звільнили Харківщину, Херсон і стоїмо завдяки цьому сьогодні на всіх фронтах. Цієї теми не треба боятися. Тому що це звичайна військова тема. І нічого дивного в Україні не відбувається, — додала заступниця Міністра оборони.
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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація військкомат Міноборони
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