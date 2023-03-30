Ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні, поширюючи фейкову інформацію

В українському інформаційному просторі багато фейкової інформації з метою зірвати процес мобілізації в Сили оборони України, які поширює рф. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона пояснила, що росіяни оприлюднюють багато маніпулятивної інформації про певні історії, де «колись когось дуже жахливо взяли під руки та повели у військкомат, а там щось сталося страшне».
Однак, за словами Ганни Маляр, коли проводиться фактчекінг, ця інформація переважно виявляється фейковою.
Водночас заступник міністра оборони визнала, що в Україні є певні порушення з проведенням мобілізації і їх не приховують. За її словами, основна причина полягає в тому, що військкомати починаючи з 24 лютого 2022 року мають справу з великим навантаженням. Проте над розв'язання проблем щодо мобілізації постійно працюють.
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