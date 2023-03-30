Учні ліцею «Політ» стали призерами обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Сьогодні, 07:45
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Підготував учнів викладач хімії Сергій Джавахішвілі
Учні наукового ліцею «Політ» стали призерами III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Про це стало відомо з фейсбук-сторінки навчального закладу.
Результати наступні:
- Богдан Шеметов (Л-10Г) — II місце;
- Олексія Спринчак (Л-9Г) — II місце;
- Анастасія Григоренко (Л-9В) — III місце.
— Нехай усі з’єднання у вашому житті, хімічні чи людські, будуть міцними й не піддаються розпаду. Бажаємо побільше вам вдалих дослідів, нових цікавих відкриттів та стабільного успіху, — мовиться у дописі.
Підготував учнів до олімпіади викладач хімії Сергій Джавахішвілі.
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