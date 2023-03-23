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У кого зростуть пенсії з 1 квітня, а хто цього року залишиться без підвищення виплат

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 450

 

Після березневої індексації пенсій збільшення пенсійних виплат продовжиться й у квітні

У березні 2023 року в Україні провели масштабну індексацію пенсій. Пенсійні виплати зросли у понад 10 мільйонів українців. Проте деяким категоріям людей поважного віку пенсії не підвищили — у них виплати зростуть з 1-го квітня. А дехто у 2023 році взагалі залишиться без підвищення пенсії.

У кого ще збільшаться, а у кого не зростуть пенсійні виплати цього року розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Кому з пенсіонерів у квітні підвищать виплати?

З 1-го квітня перерахунок пенсій проведуть для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати та набувати додатковий страховий стаж. Таких громадян в Україні близько 600 тисяч.

Перерахунок виплат для такої категорії пенсіонерів проводиться за нормами закону № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», індивідуально з урахуванням збільшеного страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати. Новий розмір пенсії людини, що продовжує працювати, вираховується через множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Перерахунок пенсії у квітні буде здійснено автоматично без необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України.

— Обсяг виплат пенсіонерам, які продовжують працювати, розраховується шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку. Для перерахунку спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, його буде зроблено автоматично, — пояснили механізм підвищення пенсій у квітні фахівці Мінсоцполітики.

Яким категоріям пенсії не підвищать?

В Україні є певні категорії громадян, які не отримали підвищень у березні, а також не підпадають під норми законодавства щодо перерахунку пенсій у квітні.

Не передбачене підвищення пенсії для:

  • пенсіонерів, що працюють та мають невеликий страховий стаж;
  • колишніх працівників прокуратури;
  • громадян, яким виплачують пенсії у розмірі вищому за максимально можливу суму (10 прожиткових мінімумів для осіб непрацездатного віку — 20930 грн);
  • колишніх суддів.

І якщо для останніх трьох категорій громадян це не так боляче через великі розміри пенсій, то пенсіонерів що працюють з невеликим стажем доведеться залишитися зі старим розміром пенсії. Йдеться про тих, у кого через невеликий страховий стаж розрахунковий розмір пенсії нижчий за 2100 грн.

Пенсії також не проіндексували у березні, та не збільшать у квітні тим, хто отримує спеціальні пенсії. Це стосується науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Їм виплати проіндексують на 19,7% з 1-го липня 2023 року.

Як дізнатися про підвищення?

Розміри індексації пенсій у березні становили 19,7%. Мінімальна сума підвищення складала 100 грн, а максимальна — 1500 грн.

Дізнатися, на яку суму ПФУ підвищив пенсійні виплати у березні та збільшить у квітні, можна самостійно, звернувшись за послугою на портал електронних послуг ПФУ за посиланням. Для цього достатньо авторизуватися в персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу, а потім перевірити інформацію про перерахунок у розділі «Моя пенсія».

Нагадаємо, наше видання писало, якій категорії пенсіонерів народні депутати хочуть зменшити розміри пенсійних виплат на 40%.

Куди можна звертатися зі скаргами та питаннями?

Якщо у пенсіонерів виникають питання стосовно правильності нарахування індексації, то вони можуть звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь, чи особисто звертатися до сервісного центру територіальних відділів обслуговування ПФУ за місцем проживання. Про це повідомив начальник відділу обслуговування громадян №7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роман Ареп’єв, який пояснив, що перерахування пенсійних виплат відбуватиметься автоматично за спеціальною програмою.

Контакти відділу обслуговування громадян №6 та №7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області:

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони: (0536) 78-08-41 та 78-08-87 

Контакти «гарячої лінії» Головного управління ПФУ в Полтавській області:

0-800-50-25-10 — безплатний;

(0532) 56-53-29 — для цивільних пенсіонерів;

(05322) 7-47-33— для військових пенсіонерів;

Телефон контакт-центру (гарячої лінії) Пенсійного фонду України – 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ індексація пенсії пенсіонери підвищення пенсій
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