Як змінився курс долара, євро та злотого: де в Кременчуці вигідніше обмінювати валюту 23 березня

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 289

У четвер готівковий долар США подешевшав, а євро трохи подорожчав. Національний банк України сьогодні у порівнянні з вчорашнім днем офіційний курс євро підвищив лише на 1 копійку (в останні два дні він зростав на 27 та 30 копійок). Тож готівковий курс євро в’яло відреагував на дії НБУ. А курс польського злотого НБУ сьогодні підвищив на 3 копійок (вчора на 7 коп.).

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,25 грн, а продають по 38,30 — 39,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 25 копійок (вчора – на 10 коп.), а мінімальний курс продажу також знизився — на 20 копійок (вчора — на 15 коп.). Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Креди Агріколь Банку, де за нього дають найбільше (38,25 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,30 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Індустріалбанк (39,30 грн за $1). Втім, долар є у вільному продажу в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його сьогодні продають по 38,75 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,70 — 41,05 грн. Продають євро по 40,70 — 42,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро збільшився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Аккордбанку, де найвищий курс (41,05 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,70 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку та МТБ Банку (42,00 грн). Втім, євро є у вільному продажу в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,20 грн.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,70 грн. А продають злотий по 8,75 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого виріс на 15 копійок, а мінімальний курс продажу знизився на 4 копійки.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,70 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,75 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022-го). Курс євро у порівнянні з вчорашнім днем майже не змінився, а злотий подорожчав на 3 копійки.

Курс валют НБУ на 23 .0 3 .2023 року: