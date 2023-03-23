На Полтавщині безвісти зникла 12-річна дівчинка

Вчора, 22 березня, у смт Нові Санжари у Полтавському районі безвісти зникла 12-річна дівчинка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За словами родичів, дитина пішла з дому близько 16.00 та не повернулася, а зв'язок із нею був відсутній. Оскільки самостійні пошуки результату не дали, родичі звернулися за допомогою до поліції.
За кілька годин поліцейські знайшли дівчину у родичів у Глобинській тергромаді Кременчуцького району. З дитиною все добре.
Наразі ювенальні поліцейські з'ясовують обставини події.
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