З вечера п'ятниці до ранку понеділка у Кременчуці не працюватиме Реєстр територіальної громади

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За повідомленнями Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій починаючи від 17.00 п'ятниці, 24 березня, до 9.00 понеділка, 27 березня, не працюватиме Реєстр територіальної громади. За інформацією Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій, будуть проводитись планові регламентні роботи з технічного обслуговування обладнання, що забезпечує роботу цього реєстру.

Водночас у кременчуцькому ЦНАПі повідомили, що у цей час послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, видачі витягу з Реєстру територіальної громади надаватися не будуть.

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096 097 1588

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