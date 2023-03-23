Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 171

24 березня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів:

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Саксаганського, 2/9-31;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

пров. В. Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2;

вул. Кільцева, 3-11;

вул. Пирогова, 3-8/10;

вул. Нескорених, 4-16;

проїзд Тараса Трясила, 1-7;

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

пров. Августина Волошина, 25-46;

вул. Ботанічна, 11/128-28;

вул. Кооперативна, 118-131/5;

вул. Нескорених, 19-52/130;

туп. Пугачова, 1-21;

с. Кривуші;

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-20/17;

вул. Кавалерійська, 8А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-27;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Чигиринський, 1-15А;

пров. Шкільний, 20-24/27.

З 8.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Будівельний, 10;

вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;

пров. Вишневий, 1/83-25/20;

проїзд Вишневий, 3-6;

вул. Залізнична, 79-91;

вул. Кагамлицька, 67-81;

вул. Партизанська, 11-21/1;

вул. Сержанта Мельничука, 164/9-265;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-22;

пров. Медовий, 1А-27/16;

вул. Київська, 56-58.

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Космонавтів, 59/16-86;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ: