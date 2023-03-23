Де завтра не буде світла у Кременчуці

24 березня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів:
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- пров. В. Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2;
- вул. Кільцева, 3-11;
- вул. Пирогова, 3-8/10;
- вул. Нескорених, 4-16;
- проїзд Тараса Трясила, 1-7;
- вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- пров. Августина Волошина, 25-46;
- вул. Ботанічна, 11/128-28;
- вул. Кооперативна, 118-131/5;
- вул. Нескорених, 19-52/130;
- туп. Пугачова, 1-21;
- с. Кривуші;
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-20/17;
- вул. Кавалерійська, 8А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-27;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Чигиринський, 1-15А;
- пров. Шкільний, 20-24/27.
З 8.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Вишневий, 1/83-25/20;
- проїзд Вишневий, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- вул. Партизанська, 11-21/1;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-265;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-22;
- пров. Медовий, 1А-27/16;
- вул. Київська, 56-58.
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:
- вул. Василя Стуса, 1-13;
- вул. Василя Базилевського, 1-44;
- вул. Гарета Джонса, 1-17;
- пров. Кленовий, 2-22;
- вул. М. Скорика, 4-19А;
- вул. Івана Приходька, 122-126/1;
- вул. Покровська, 15/34;
- вул. Університетська, 45;
- вул. Миколи Залудяка, 3;
- вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;
- бульв. Українського Відродження, 20;
- вул. 29 Вересня, 12-14;
- вул. Софіївська, 37;
- вул. Шевченка, 32, 36.
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