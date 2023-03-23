У Кременчуці сталась ДТП: постраждав мотоцикліст

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Сьогодні, 23 березня, близько 7.50, у Кременчуці, на вулиці Захисників Азовсталі сталась ДТП між автомобілем та мотоциклом. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За попередньою версією слідства, Opel, яким керував 55-річний житель Харківщини, зіткнувся з мотоциклом, яким керував місцевий 40-річний чоловік. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.







