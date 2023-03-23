У Полтаві 46-річний чоловік зарізав свого знайомого

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Вчора, 22 березня, у Шевченківського районі Полтави, в одній із квартир 46-річний місцевий чоловік зарізав 24-річного власника оселі. Про це повідомили в Полтавському райвідділі поліції.

За попередньою версією слідства, в одній із квартир житлового будинку під час сварки 46-річний полтавець зарізав 24-річного власника оселі.

Наразі поліція затримала нападника. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.

У разі доведення вини судом, підозрюваному загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.