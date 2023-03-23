Для аеророзвідки терміново збираємо кошти на потужний ноутбук

Для військових з аеророзвідки збирають кошти на потужний ноутбук. Про це повідомив засновник Видавничого дому Приватна газета.

— Друзі, потрібна допомога. Наші дроноводи (аеророзвідка) вперлася у проблему обробки відеоматеріалів, які вони знімають на передовій на Донецькому направленні. Мало залетіти на ворожі позиції, треба відзняти матеріал і розшифрувати його. Потрібен потужний ноутбук (категорія ігровий). Інакше вся їх робота піде намарно.

Збір йде на MONOбанку перевіреної особи, якій можна вірити. Будь ласка, давайте включаться, до Перемоги залишилось зовсім трішечки. Дякую і Слава ЗСУ! — зауважив Сергій Кулясов.