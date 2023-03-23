Де сьогодні немає світла у Кременчуці

Сьогодні, 23 березня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- пров. В. Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13;
- вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2;
- вул. Кільцева, 3-11;
- вул. Нескорених, 4-16;
- вул. Пирогова, 3-8/10;
- проїзд Тараса Трясила, 1-7;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- пров. Августина Волошина, 25-46;
- вул. Ботанічна, 11/128-28;
- вул. Кооперативна, 118-131/5;
- вул. Нескорених, 19-52/130;
- туп. Пугачова, 1-21;
- с. Кривуші.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:
- вул. Василя Стуса, 1-13;
- вул. Василя Базилевського, 1-44;
- вул. Гарета Джонса, 1-17;
- пров. Кленовий, 2-22;
- вул. М. Скорика, 4-19А;
- вул. Івана Приходька, 122-126/1;
- вул. Покровська, 15/34;
- вул. Університетська, 45;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- проїзд Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Небесної Сотні, 45;
- вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47.
З 8.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Вадима Бойка, 11-26;
- вул. Майора Пугача, 3-78;
- просп. Свободи, 60/1-120/25;
- пров. В. Кисельова, 1/2А-10;
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;
- вул. Капітана Трусова, 39-81;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-30;
- вул. Національної Гвардії, 16-20;
- пров. Ринковий, 7/13-11/4;
- вул. Шевченка, 32-36;
- вул. 29 Вересня, 12-14; вул. Софіївська, 37;
- вул. Миколи Залудяка, 3;
- вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;
- бульв. Українського Відродження, 20.
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт за заявою користувачів:
- вул. Квітки Цісик, 32-36А;
- вул. Національної Гвардії, 4-8;
- просп. Свободи, 122/42-132/2.
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Автокразівський, 9-55;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Козацька, 83-134;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26.
Нагадаємо, що у Кременчуці не працюють світлофорні об'єкти на перехресті вулиці Героїв УПА та проспекту Свободи в обидва напрямки руху транспорту.