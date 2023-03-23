Де сьогодні немає світла у Кременчуці

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Сьогодні, 23 березня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

пров. В. Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;

пров. Ринковий, 1/13;

вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2;

вул. Кільцева, 3-11;

вул. Нескорених, 4-16;

вул. Пирогова, 3-8/10;

проїзд Тараса Трясила, 1-7;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

пров. Августина Волошина, 25-46;

вул. Ботанічна, 11/128-28;

вул. Кооперативна, 118-131/5;

вул. Нескорених, 19-52/130;

туп. Пугачова, 1-21;

с. Кривуші.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:

вул. Василя Стуса, 1-13;

вул. Василя Базилевського, 1-44;

вул. Гарета Джонса, 1-17;

пров. Кленовий, 2-22;

вул. М. Скорика, 4-19А;

вул. Івана Приходька, 122-126/1;

вул. Покровська, 15/34;

вул. Університетська, 45;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

проїзд Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Небесної Сотні, 45;

вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47.

З 8.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Вадима Бойка, 11-26;

вул. Майора Пугача, 3-78;

просп. Свободи, 60/1-120/25;

пров. В. Кисельова, 1/2А-10;

пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;

вул. Капітана Трусова, 39-81;

вул. Квітки Цісик, 5/48-30;

вул. Національної Гвардії, 16-20;

пров. Ринковий, 7/13-11/4;

вул. Шевченка, 32-36;

вул. 29 Вересня, 12-14; вул. Софіївська, 37;

вул. Миколи Залудяка, 3;

вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;

бульв. Українського Відродження, 20.

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт за заявою користувачів:

вул. Квітки Цісик, 32-36А;

вул. Національної Гвардії, 4-8;

просп. Свободи, 122/42-132/2.

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

бульв. Автокразівський, 9-55;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 83-134;

вул. Космонавтів, 59/16-86;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Саксаганського, 2/9-31;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26.

Нагадаємо, що у Кременчуці не працюють світлофорні об'єкти на перехресті вулиці Героїв УПА та проспекту Свободи в обидва напрямки руху транспорту.