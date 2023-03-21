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Свята гора та колиска характерників: у Кременчуці презентували тритомник казок і легенд гори Пивихи

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 290

 

Минувшину та таїни перлини Кременчуччини кілька десятиліть збирав відомий кременчужанин Володимир Шевченко

19 березня у читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній, 9/16 відбулася презентація тритомного видання Володимира Шевченка «Казки й легенди Пивихи». Для понад 40 кременчужан і гостей міста, які цікавляться краєзнавством і минувшиною Кременчуччини, автор розповів історію написання книги та надав вичерпні відповіді на численні запитання.

   

Володимир Шевченко — професор, письменник, історик, науковець, тележурналіст, голова Кременчуцького осередку Національної спілки журналістів України, який майже півстоліття вивчає Кременчуччину та Полтавщину, автор понад 160 книг, 70 наукових статей та методичних видань має понад 800 публікацій у пресі.

  

Під час презентації тритомного видання автор розкрив таїну Святої Гори, яку нині називають Пивихою, як святиню волхвів, як колиску характерництва, де існував чоловічий монастир, в якому зберігалася третина бібліотеки Ярослава Мудрого.

 

Володимир Шевченко розповів, що Пивиха — колиска українського характерництва, а в Городищі (Градизьку) було капище волхвів, які відбирали парубків для навчання характерництву. При чому відбирали тільки сьомих синів сьомих синів сьомих синів. Вони навчалися на горі двічі по сім років.

Козаки-характерники були не тільки славетними воїнами, але й дипломатами. Вони потрапляли на Січ після навчання на Пивисі, де серед іншого вивчали різні мови. Були такі, що знали більше десятка різних мов.

Коли почала руйнуватися Пивиха, в Дніпро почали падати залишки козацьких могил з написами на різних іноземних мовах, серед яких були й індійською мовою.

Великий київський князь Володимир бував на Пивисі — ходив домовлятися про сховище княжих документів, а цілющу блакитну глину з Пивихи доправляли возами для того, щоб робити маски на обличчя дочкам Ярослава Мудрого.

А ще у Градизьку двічі перебував Тарас Шевченко. Він розпитував у корінних градижчан про Коліївщину та про допомогу монахів Пивогірського монастиря гайдамакам.

— Тарас Шевченко не міг афішувати свого перебування в Градизьку, бо за його маршрутом пересування по Україні слідкувала царська охоронка, — розповів Володимир Шевченко.

  

Перша збірка «Казки і легенди гори Пивихи» вийшла друком у 2010 році у видавництві «Фоліо» за передмовою Павла Загребельного, відомого у світі українського письменника, який відкрив світові чимало сторінок історії Київської Руси, України (учитель і наставник Володимира Шевченка). Презентація книги відбулася в Українському домі у Києві.

У 2012 році Полтавська обласна рада нагородила автора Дипломом Лауреата премії ім. Панаса Мирного. Цього ж року на замовлення діаспори книга вийшла накладом 2 тис. примірників.

 

Також на заході виступив письменник і краєзнавець із Градизька Едуард Чіп. Він розповів про сучасний стан гори, яка постійно руйнується хвилями Кременчуцького водосховища, та відомого кільком поколінням кременчужан табору «Чайка». Показав світлини, розповів про радянське минуле тих, хто жив на горі та під нею.

 

Раніше ми писали, що художник та поет Тарас Шевченко бував і в Кременчуці - у травні 1845 року.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: Пивиха гора історія презентація Володимир Шевченко легенди казки
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