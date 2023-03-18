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Будівельній компанії «Догуш», що будує міст у Кременчуці, скасували плату за землю

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 416

Турецька фірма користуватиметься виділеною у сервітутне користування землею безкоштовно до кінця війни

Турецькій компанії «Догуш», яка є підрядником робіт із будівництва мостового переходу у Кременчуці, скасували плату за оренду двох земельних ділянок, виділених у сервітутне користування. Відповідні зміни до  рішень 2021 року затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 17 березня.

Документи доповнили абзацом, що «з 24.02.2022 на строк дії воєнного стану на території України право сервітутного користування цією земельною ділянкою є безоплатним».

Нагадаємо, турецькій компанії «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анонім Шіркеті», яка виграла тендер на будівництво мостового переходу у Кременчуці  виділили ділянки у тимчасове користування для розміщення містечка будівельників до кінця 2024 року у сервітутне платне користування. Тоді міський голова Віталій Малецький повідомив, що забудовник платитиме у бюджет за користування ділянками близько мільйона гривень щорічно (за документами – 3% від нормативно-грошової оцінки землі). 

Це ділянки на вулиці Ярмарковій, у районі авторинку. Одна з них площею 13,6 тис. кв. метрів (кадастровий номер 5310436500:10:001:0131) та друга земельна ділянка (кадастровий № 5310436500:10:001:0150) площею 3,39 тис. кв. метри.

Турецькій компанії «Догуш» дали землю під містечко будівельників нового мосту

Раніше повідомлялося, що через повномасштабний наступ росії турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» залишила на місці будівництва свою техніку та інше майно під відповідальне зберігання. Представники підрядника покинула територію України. 

У лютому 2023 року начальник Полтавської ОВА висловив сподівання, що турецький підрядник повернеться та відновить будівництво, щойно ситуація в країні налагодиться.

Будівництво мосту у Кременчуці поки що не відновлюватимуть

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: міст будівництво сесія
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