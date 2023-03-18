За лікування померлого німецького депутата та волонтера Кременчуцькій лікарні перерахують 126,6 тис. гривень

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Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 126,59 тис. гривень лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на відшкодування витрат за лікування громадянина Німеччини Ханзена Юргена Дітмара. Відповідне рішення виконкому 17 березня затвердили депутати на сесії Кременчуцької міської ради.

Кошти направлять Департаменту охорони здоров’я для лікарні «Кременчуцька».

Нагадаємо, 24 лютого у Кременчуці помер відомий волонтер, депутат Ради міста Гельзенкірхен в Німеччині Юрген Ханзен, який активно допомагав Кременчуку, ЗСУ, тяжкохворим і інвалідам.

Нагадаємо, що серед іншого завдяки Юргену Ханзену рятувальники отримали новий спеціалізований автомобіль, а Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни - 10 пральних машин.

Також він працював над тим, аби його рідне місто та Кременчук могли стати містами-побратимами.



