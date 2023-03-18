Стало відомо, хто може приїхати до Кременчука замість Шкарлета

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 683 Коментарів: 1

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку, повідомляє видання «Лівий берег» із посиланням на джерела у «Слузі народу». Причина відставки — «не справляється»

Новим очільником МОНУ буде директор Малої академії наук, доброволець Оксен Лісовий. За даними видання, парламент має підтримати це призначення.

Нагадаємо, 16 березня під час брифінгу начальник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін анонсував приїзд міністра освіти, щоб серед іншого з'ясувати, чому у Кременчуці не працюють дитячі садочки та школи в офлайн або змішаному форматі. Щоправда, ім'я Шкарлета Лунін не зазначив. Тож, можливо, до Кременчука міністр таки приїде, але — новий.