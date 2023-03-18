17 березня Управління молоді та спорту Кременчука стало Департаментом молоді та спорту. Відповідне рішення затвердили депутати на сесії Кременчуцької міської ради.
Згідно з рішенням вносять зміни до найменування, замість Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області — на Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Скорочена назва департаменту — департамент молоді та спорту KMP.
Також внесли зміни до загальної чисельності працівників Кременчуцької міської ради та виконавчих органів. Наразі їх кількість складає — 761,5.
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