Управління молоді та спорту Кременчука стало Департаментом

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17 березня Управління молоді та спорту Кременчука стало Департаментом молоді та спорту. Відповідне рішення затвердили депутати на сесії Кременчуцької міської ради.

Згідно з рішенням вносять зміни до найменування, замість Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області — на Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Скорочена назва департаменту — департамент молоді та спорту KMP.

Також внесли зміни до загальної чисельності працівників Кременчуцької міської ради та виконавчих органів. Наразі їх кількість складає — 761,5.