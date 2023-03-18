Поліція затримала браконьєра на Кременчуцькому водосховищі

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 254

За два дні поліція Кременчука та Полтавський рибоохоронний патруль зняли 200 метрів браконьєрських сіток з рибою загальною вагою близько 50 кг (карась, лящ, синець, плітка). Браконьєра затримали.

Як повідомили у райуправлінні поліції, під час спільного рейду по акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища також затримали чоловіка, який вийшов на воду на дюралевому човні з підвісним двигуном.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині водні поліцейські в рамках рейду виявили 6 раколовок в акваторії Кам'янського водосховища