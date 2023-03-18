Вчора у Кременчуці від COVID-19 щепилися 82 людини

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 106

У вихідні вакцинуватися можна до 13.00 лише у трьох пунктах вакцинації

17 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 82 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Протягом дня щеплення отримали:

1 доза – 12;

2 доза – 5;

1 бустерна доза – 36;

2 бустерна доза – 29.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 556 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 139 (218 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 669;

2 бустерні дози отримали – 4 649.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, що 16 березня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 71 особа.