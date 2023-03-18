Серце, Буратіно й катакомби: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Том Егеланн «Таємниця катакомб»

Том Егеланн – один з найвідоміших письменників Норвегії. Його книги захоплюють і навіть трохи лякають читачів – підлітків та дорослих – своїми пригодницькими книжками. Ось і чотирнадцятирічний герой цієї книги зазнає пригод, від яких волосся на голові стає дибки.

Роберт із мамою вирушають до Рима, щоб дослідити нещодавно знайдені катакомби. І, звісно ж, Роберт потайки прокрадається туди, щоб самому все розвідати. Але темні тунелі катакомб ховають більше таємниць і небезпек, аніж здається на перший погляд. Хлопчикові до рук потрапляє священний амулет, за яким століттями полюють ченці давнього ордену. Чи зможе Роберт розгадати таємницю Священної Зірки й з’ясувати, що означає стародавнє пророцтво? І чи зможе відвернути загрозу, що нависла над цілим світом?