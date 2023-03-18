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Серце, Буратіно й катакомби: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 90

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Том Егеланн «Таємниця катакомб»

Том Егеланн – один з найвідоміших письменників Норвегії. Його книги захоплюють і навіть трохи лякають читачів – підлітків та дорослих – своїми пригодницькими книжками. Ось і чотирнадцятирічний герой цієї книги зазнає пригод, від яких волосся на голові стає дибки.

Роберт із мамою вирушають до Рима, щоб дослідити нещодавно знайдені катакомби. І, звісно ж, Роберт потайки прокрадається туди, щоб самому все розвідати. Але темні тунелі катакомб ховають більше таємниць і небезпек, аніж здається на перший погляд. Хлопчикові до рук потрапляє священний амулет, за яким століттями полюють ченці давнього ордену. Чи зможе Роберт розгадати таємницю Священної Зірки й з’ясувати, що означає стародавнє пророцтво? І чи зможе відвернути загрозу, що нависла над цілим світом?

Йоганнес Гінріх фон Борстель «Внутрішня історія. Серце – найважливіший орган нашого тіла»

Автор цієї книги – німецький кардіолог та популярний письменник, багато років працював лікарем швидкої допомоги. Книжка стала бестселером та справжньою сенсацією, її перекладено понад 10 мовами.

Як підтримувати серце в тонусі? Чи залежить його робота від харчування? Як попередити інфаркти та інсульти? Чому нещасливе кохання насправді здатне розбити серце? Чому серце називають «командним гравцем»?

Автор відповідає на ці та багато інших питань простою мовою, чергуючи анатомічні й фізіологічні описи та теорію з цікавими оповідками, практичними порадами й кумедними випадками з власного життя.

  
 

Людмила Охріменко «Пригоди дорослого Буратіни жіночої статі»

Цією книгою авторка розпочинає серію романів про пригоди українки, яка отримала можливість у зрілому віці зустріти свою справжню долю.

Зневірившись у власних силах, Наталя залишає Батьківщину і їде на заробітки за кордон. Вона навіть не уявляє, які неймовірні пригоди чекають на неї. Життя не починається у п’ятдесят, але воно вирішує, як ти проживеш наступні п’ятдесят.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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