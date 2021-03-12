Турецькій компанії «Догуш» дали землю під містечко будівельників нового мосту

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

На сесії Кременчуцької міської ради 11 березня депутати ухвалили рішення виділити дві земельні ділянки фірмі, яка будувати міст у Кременчуці. Нагадаємо і тендер на будівництво мосту виграла турецька компанія «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анонім Шіркеті». Наразі їй виділили ділянки у тимчасове користування для розміщення містечка будівельників. Так сказано у рішенні Кременчуцької міської ради, яке ухвалили додатковим. Земля виділена до кінця 2024 року у сервітутне платне користування. Як зазначив під час сесії міський голова Віталій Малецький, забудовник платитиме бюджет за користування ділянками близько двох мільйонів гривень щорічно (за документами – 3% від нормативно-грошової оцінки землі). Крім цього, мер зазначив, що компанія «Догуш» зареєструвала представництво у Кременчуці і платитиме податки у місті, що поповнить місцевий бюджет.





Ділянки виділили на вулиці Ярмарковій, у районі авторинку. Одна з них площею 13662 кв.м (кадастровий номер 5310436500:10:001:0131) свого часу була виділена підприємцю Ігорю Левченку під торгові ряди для продажу непродовольчих товарів на території стоянки автомобілів. Термін оренди закінчився в 2011 році, ділянка за призначенням не використовувалася. Підприємець повернув її у запас земель міста (рішення ухвалили на цій же сесії), що й дало можливість віддати землю під майданчик для робочих та техніки.





Друга земельна ділянка (кадастровий № 5310436500:10:001:0150) площею 3395 кв. м теж знаходиться поряд, на вулиці Ярмарковій – фактично у парковій зоні, але це територія, вільна від зелених насаджень, огороджена парканом (Ми наклали дані Публічної кадастрової карти на гугл-мапу).





Водночас Службі автомобільних доріг у Полтавській області, яка виступає замовником будівництва нового мосту, сесія надала дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в постійне користування – для розміщення та експлуатації нового мосту. Для цього доведеться змінити призначення землі, яку відведуть безпосередньо для будівництва, і вилучати ділянки для суспільних потреб, які нині забудовані, але потрапляють у зону нового мосту.



