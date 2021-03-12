Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі тхеквондисти вперше стартували після карантину

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 196 Коментарів: 1

 

Вітаємо наших спортсменів

6-7 березня у Полтаві відбувся «Відкритий чемпіонат області з Тхеквондо ВТ» серед дітей, юнаків, кадетів та юніорів. Участь у змаганнях взяли 18 команд, 5 областей, та майже 250 учасників змагались за місця на п’єдесталі. Серед кременчуцьких бійців були як досвідчені, так і зовсім новачки, що спробували свої сили у змаганнях вперше. Також нагороді отримали 5 кращих команд за медальним заліком.


 


Загалом кременчуцькі тхеквондисти вибороли:

  • 6 золотих медалей;
  • 7 срібних медалей;
  • 6 бронзових медалей.

У загальному заліку серед 18 команд кременчуцькі тхеквондисти посіли 3 командне місце. Хоча й дуже поступалися іншим командам у кількості спортсменів від Кременчука. Якби спортсменів від нашого міста було більше, то картинка виглядала би інакше, і краще. Попереду ще багато змагань і є час.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: тхеквондо
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Коментарі: 1

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ravak:
Сьогодні, 14:08

Супер!


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