Кременчуцькі тхеквондисти вперше стартували після карантину

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 196 Коментарів: 1

6-7 березня у Полтаві відбувся «Відкритий чемпіонат області з Тхеквондо ВТ» серед дітей, юнаків, кадетів та юніорів. Участь у змаганнях взяли 18 команд, 5 областей, та майже 250 учасників змагались за місця на п’єдесталі. Серед кременчуцьких бійців були як досвідчені, так і зовсім новачки, що спробували свої сили у змаганнях вперше. Також нагороді отримали 5 кращих команд за медальним заліком.









Загалом кременчуцькі тхеквондисти вибороли:

6 золотих медалей;

7 срібних медалей;

6 бронзових медалей.

У загальному заліку серед 18 команд кременчуцькі тхеквондисти посіли 3 командне місце. Хоча й дуже поступалися іншим командам у кількості спортсменів від Кременчука. Якби спортсменів від нашого міста було більше, то картинка виглядала би інакше, і краще. Попереду ще багато змагань і є час.



