Кременчук

Екскерівник відділу транспорту виконкому Кургаєв очолить комунальне підприємство «Комфортний дім»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 381

 

Підприємство надає компослуги на території приєднаної до Кременчука Потоківської громади

Колишній керівник відділу транспорту, а потім – заступник директора приватної керуючої компанії «Місто для людей. Кременчук» Володимир Кургаєв очолить КП «Комфортний дім». Інформацію про нового керівника озвучив мер Кременчука Віталій Малецький 11 березня під час сесії Кременчуцької міськради, коли розглядалося питання роботи КП «Комфортний дім».


Це підприємство надає компослуги населенню на території Потоківської громади, приєднаної до Кременчука (Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське, Соснівка). Комунальне підприємство дісталося місту у спадок від Потоківської ОТГ.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Місто для людей
Теги: посада призначення Комфортний дім Потоки
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