Кременчук, Спорт, Кременчуг

Феєрію нагород завоювали борці греко-римського стилю з Кременчука

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 255

 

Спортсмени виступили на обласних й всеукраїнських змаганнях

За останні кілька тижнів вихованці Кременчуцької школи-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного порадували своїми виступами. Як повідомляє пресслужба школи, хлопці з секції греко-римської боротьби привітали з 8 березням своїми перемогами.


 

7 березня у Харкові відбувся Всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України Б.Д.Тимошенка. Золоті нагороди завоювали: Сапун Всеволод, Шевченко Ерік, срібло: Вовк Дмитро, Комаревцев Антон.


4 березня вихованці Сергія Бузька вдало виступили на чемпіонаті Полтавської області серед молодших юнаків 2006-2007 р.н. Переможцями стали:
  • І місце - Матрос В., Сапун Всеволод, Різниченко Богдан, Ричков Тимур, Іваніна О.
  • ІІ місце - Мохун Артем
А напередодні пройшов чемпіонату Полтавської області серед дорослих до 23 років. 
Результати змагань:
  • І місце - Шевченко Ерік, Комаревцев Антон, Кондюхов Андрій та випускник Іваніна Владислав
  • ІІ місце - Вовк Дмитро.
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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба спортінтернат
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