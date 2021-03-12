Феєрію нагород завоювали борці греко-римського стилю з Кременчука

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За останні кілька тижнів вихованці Кременчуцької школи-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного порадували своїми виступами. Як повідомляє пресслужба школи, хлопці з секції греко-римської боротьби привітали з 8 березням своїми перемогами.









7 березня у Харкові відбувся Всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України Б.Д.Тимошенка. Золоті нагороди завоювали: Сапун Всеволод, Шевченко Ерік, срібло: Вовк Дмитро, Комаревцев Антон.





4 березня вихованці Сергія Бузька вдало виступили на чемпіонаті Полтавської області серед молодших юнаків 2006-2007 р.н. Переможцями стали:

І місце - Матрос В., Сапун Всеволод, Різниченко Богдан, Ричков Тимур, Іваніна О.

ІІ місце - Мохун Артем

А напередодні пройшов чемпіонату Полтавської області серед дорослих до 23 років.