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Крадії під виглядом «газовиків»: у Кременчуці поліцейські затримали злодіїв по гарячому сліду

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 756 Коментарів: 1

 

Патрульні поліцейські оперативно знайшли осіб, причетних до пограбування пенсіонерки

Учора, 11 березня, до поліції зателефонувала засмучена старенька і повідомила, що двоє невідомих увійшли до її оселі, представившись співробітниками газової служби, та викрали 5000 грн, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Жінка надала детальний опис злочинців, тож згодом патрульні помітили схожих осіб у селі Соснівка. Зупинивши автомобіль для перевірки документів, вони виявили, що зазначені особи неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили ті самі 5000 грн.


Люди похилого віку часто стають жертвами аферистів, тож не забувайте проводити з родичами просвітницькі бесіди, розказувати про методи шахраїв. Нагадуйте про необхідність перевірки документів в осіб, що представляються співробітниками комунальних служб або поліції. У разі будь-яких підозр телефонуйте за номером 102.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: шахрайство
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Коментарі: 1

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mefisto:
Сьогодні, 12:52

как можно определить что это ,,ТЕ САМЫЕ,, 5000гривен ? :)


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