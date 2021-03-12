Крадії під виглядом «газовиків»: у Кременчуці поліцейські затримали злодіїв по гарячому сліду

Учора, 11 березня, до поліції зателефонувала засмучена старенька і повідомила, що двоє невідомих увійшли до її оселі, представившись співробітниками газової служби, та викрали 5000 грн, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Жінка надала детальний опис злочинців, тож згодом патрульні помітили схожих осіб у селі Соснівка. Зупинивши автомобіль для перевірки документів, вони виявили, що зазначені особи неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили ті самі 5000 грн.