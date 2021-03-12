Кременчук, Дороги & Дурні

Вам знадобиться приблизно 30 секунд, щоб зрозуміти, що відбувається на цьому відео

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 257 Коментарів: 1

...ви будете здивовані

Приблизно 20 секунд вам знадобиться, аби зрозуміти, що відбувається. Відео з'явилося у соцмережах. 



Спойлер: це не пересувна пожежа.

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.kremenchug
Теги: Євро-5 дороги екологія
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Коментарі: 1

254
Andron777:
Сьогодні, 15:35

Жесть... Де копи?!weary


3 0
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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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