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Кременчук, Полтавщина

Наступного тижня облрада знову розгляне питання тарифів на опалення у Кременчуці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 201

А крапку в питанні в ОДА сподіваються поставити протягом літа

Наступного тижня на сесію обласної ради знову виносять «тарифне питання».Мова йде про тарифи на опалення у Кременчуці. Як повідомив 16 березня під час брифінгу  начальник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін, знов виноситимуть два питання — зменшення тарифу коштом обласного та місцевого бюджету або передача функції надання послуг органу місцевого самоврядування (Кременчуку).

«Орган місцевого самоврядування повинен займатися наданням цих послуг населенню. Минулого року так сталося, що обласна рада почала надавати ці послуги не тому, що хотіла цим займатися, а тому, що була критична ситуація. Думаю, це питання має вирішитися протягом літа», сказав він.

Кременчуцький бізнес проти тарифів «Полтаватеплоенерго»: зібрано понад 1000 підписів 

Нагадаємо, аналогічні питання сесія обласної ради розглядала у січні, однак їх зняли з розгляду на доопрацювання.

«Тарифну історію» Кременчук та Полтава не можуть розв’язати від початку опалювального сезону, коли на лівобережжя Кременчука  тепло стало постачати полтавське комунальне підприємство. Такий вихід знайшли після того, як російське військо зруйнувало Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала тепло раніше. Після листувань, дискусій та закликів влади Кременчука знизити тарифи для лівобережжя Кременчука, обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго». 

«Виклик», схоже, у Кременчуці прийняли. Проте не на умовах оренди, як пропонує область, а шляхом передачі підрозділу ТЕЦ у власність міста і тільки — після опалювального сезону. Крім того, влада міста не відступає, і намагається таки добитись скасування діючих тарифів полтавського КП.  

Глухий кут: у Кременчуці та області не можуть розв'язати «тарифну історію»

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: тарифи теплопостачання Полтаватеплоенерго
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