Полтавщина отримала два автобуси для проведення вакцинації у віддалених громадах

Полтавщина отримала два автобуси від Всесвітньої організації охорони здоров'я, які використовуватимуться мобільними бригадами лікарів-імунологів для виїздів у віддалені населені пункти в громадах для вакцинації населення проти інфекційних захворювань, а також COVID-19.
Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, за потреби в цих автобусах підвозитимуть до пунктів щеплення представників вразливих категорій: пенсіонерів, людей з інвалідністю та переселенців. Транспорт обладнаний спеціальними підйомниками та місцями.
Раніше ми писали, що Кременчук отримав швидку: одну з трьох, які прибули на Полтавщину.
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