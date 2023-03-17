Полтавщина отримала два автобуси для проведення вакцинації у віддалених громадах

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 148

Полтавщина отримала два автобуси від Всесвітньої організації охорони здоров'я, які використовуватимуться мобільними бригадами лікарів-імунологів для виїздів у віддалені населені пункти в громадах для вакцинації населення проти інфекційних захворювань, а також COVID-19.

Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, за потреби в цих автобусах підвозитимуть до пунктів щеплення представників вразливих категорій: пенсіонерів, людей з інвалідністю та переселенців. Транспорт обладнаний спеціальними підйомниками та місцями.

— Така допомога — потужне посилення імунопрофілактики жителів області. Автобуси отримали за підтримки Євросоюзу, — наголосив Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

Раніше ми писали, що Кременчук отримав швидку: одну з трьох, які прибули на Полтавщину.