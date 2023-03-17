До Кременчука приїде міністр освіти

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 585 Коментарів: 1

Серед іншого розбиратиметься, чому не працюють школи та садочки

До Кременчука приїде міністр освіти Сергій Шкарлет. Як повідомив 16 березня під час брифінгу начальник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін, серед іншого міністр хоче з'ясувати, чому у Кременчуці не працюють дитячі садочки та школи в офлайн або змішаному форматі.

«Будемо розбиратись із цим питанням на найвищому рівні, чому Кременчук не може організувати нормальний навчальний процес та надавати освітні послуги», - сказав Лунін.

Він також додав, що з питанням закритих навчальних закладів повинні розбиратися органи місцевого самоврядування, а громада повинна вимагати від влади працювати.

Згідно з законодавством, обласна влада не має повноважень впливати у цьому питання на місцеву владу.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у Кременчуці усі навчальні заклади працюють виключно в дистанційному форматі.

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