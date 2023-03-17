До Кременчука приїде міністр освіти Сергій Шкарлет. Як повідомив 16 березня під час брифінгу начальник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін, серед іншого міністр хоче з'ясувати, чому у Кременчуці не працюють дитячі садочки та школи в офлайн або змішаному форматі.
Він також додав, що з питанням закритих навчальних закладів повинні розбиратися органи місцевого самоврядування, а громада повинна вимагати від влади працювати.
Згідно з законодавством, обласна влада не має повноважень впливати у цьому питання на місцеву владу.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у Кременчуці усі навчальні заклади працюють виключно в дистанційному форматі.
Міносвіти попросило обласну освіту сприяти відкриттю дитячих садків у Кременчуці
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