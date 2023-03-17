Потопельник та пожежа: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 154

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу сталися дві надзвичайні події. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 16 березня, об 11.19, у Кременчуці, на вулиці Героїв України, горів легковий автомобіль. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, у Глобиному, поблизу вулиці Лялі Убийвовк ймовірно потонув 73-річний Василь Шкірко. Сьогодні, 17 березня на місці події проводитимуть пошукові роботи.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали чотирьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також, на чотирьох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.