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Коли відстрочку від мобілізації можуть скасувати, а чоловіка призвати на військову службу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 484 Коментарів: 1

 

Таких випадків у законодавстві всього 16

Багато військовозобов’язаних мають відстрочки від призову по мобілізації, які надаються за різними причинами згідно з нормами чинного законодавства. Але бувають випадки, коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати, а чоловіка призвати на військову службу.  

У статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» перераховані всі підстави для отримання відстрочення під час загальної мобілізації. Якщо ці підстави зникають, а обставини змінюються, відстрочка може бути анульованою. Підстави для скасовування бронювання прописані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 23.01.2023 року №76.

Випадків, коли відстрочка від призову може бути анульована всього 16.

Відстрочка від призову на військову службу по мобілізації може бути анульована за таких підстав:

  • Інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
  • Непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена військово-лікарською комісією (ВЛК).
  • Досягнення віку 18 років однієї з трьох дітей, які перебувають на утриманні чоловіка.
  • Зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/II групи (чоловік, дружина, батько, матір).
  • Зникнення необхідності піклування за хворою дитиною, або дитиною з інвалідністю до 18 років чи повнолітньою дитиною з інвалідністю І/II групи.
  • Зникнення необхідності опіки за хворими чоловіком/дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
  • Зникнення необхідності піклування за недієздатною особою.
  • Втрачено статус народного депутата.
  • Звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
  • Закінчення навчання у ВНЗ, на аспірантурі та докторантурі та звільнення з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
  • Закінчення строку дії бронювання і не відновлення бронювання.
  • Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
  • Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
  • Позбавлення підприємства, установи й організації, що надала бронювання, статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом.
  • Ліквідація органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
  • Звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації, що надала бронювання.
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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація бронювання призов військова служба МСЕК
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Коментарі: 1

116
ksenaksenia:
Сьогодні, 10:15

а пункт статті 23 про відстрочку у  ЗУ  ви не читали?

 

тупа копіпаста? люди закордон навіть їздять


Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
"які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;"

 

про догляд за особами - це завсім інший пункт


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