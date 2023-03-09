Коли відстрочку від мобілізації можуть скасувати, а чоловіка призвати на військову службу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 484 Коментарів: 1

Багато військовозобов’язаних мають відстрочки від призову по мобілізації, які надаються за різними причинами згідно з нормами чинного законодавства. Але бувають випадки, коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати, а чоловіка призвати на військову службу.

У статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» перераховані всі підстави для отримання відстрочення під час загальної мобілізації. Якщо ці підстави зникають, а обставини змінюються, відстрочка може бути анульованою. Підстави для скасовування бронювання прописані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 23.01.2023 року №76.

Випадків, коли відстрочка від призову може бути анульована всього 16.

Відстрочка від призову на військову службу по мобілізації може бути анульована за таких підстав: