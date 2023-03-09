Сьогодні на Полтавщині світло обіцяють не вимикати

Сьогодні, 9 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужності для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Жителів області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер