За ніч збили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА Shahed

На жаль, цього разу багато ракет потрапило у цілі, адже були використані 12 надзвукові Х-22 і гіперзвукові Х-47 «Кинджал»
Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України. Росіяни використали широку номенклатуру ракетного арсеналу, зокрема й такого, який українське ППО збити не здатне.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Під час найдовшої для Полтавської області повітряної тривоги, ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування:
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Нагадаємо, що 6 березня, жителі Кременчуцького району пережили повітряну тривогу, яка тривала 5 годин 53 хв (353 хв).
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер