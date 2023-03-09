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За ніч збили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА Shahed

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 105

 

На жаль, цього разу багато ракет потрапило у цілі, адже були використані 12 надзвукові Х-22 і гіперзвукові Х-47 «Кинджал»

Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України. Росіяни використали широку номенклатуру ракетного арсеналу, зокрема й такого, який українське ППО збити не здатне.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Під час найдовшої для Полтавської області повітряної тривоги, ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22 (надзвукова, її швидкість 3 500 - 4 000 км/год)
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал» (гіперзвукова, її швидкість ~ 12 350 км/год);
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, що 6 березня, жителі Кременчуцького району пережили повітряну тривогу, яка тривала 5 годин 53 хв (353 хв).

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ракети Х-22 Х-47 Кинджал Shahed ракетний обстріл ракетний удар
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