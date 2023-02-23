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Чому в умовах війни грудне вигодовування ще більш актуальне

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 220

 

Під час війни грудне вигодовування може врятувати життя немовляти, адже дитячої суміші може просто не бути в доступності. До того ж в умовах відключень води та електрики материнське молоко — це найбезпечніша та найзручніша їжа для вашого малюка 

В умовах війни, відключень води та електрики материнське молоко — це найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка. До того ж дитячої суміші може просто не бути в доступності, отже грудне вигодовування іноді може врятувати життя немовляти.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, материнське молоко має безліч переваг над будь-якою дитячою сумішшю:

  • Материнське молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини.
  • Воно повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя. 
  • Материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб.
  • Протягом перших днів життя молозиво є  своєрідною «першою імунізацією», яка захищає маля від хвороб.
  • Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою.
  • Грудне молоко не зникає через стрес. Якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу. 
  • Навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми.
  • Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд.
  • Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму.
  • Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше.
— Зараз дуже важливо зберегти та продовжити грудне вигодовування, адже від цього може залежати життя немовляти, — наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Раніше ми писали, як батькам захистити дитину від ускладнень і наслідків COVID-19

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: грудне вигодовування війна переваги МОЗ Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» діти
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