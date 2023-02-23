Де у Горішніх Плавнях не буде світла 24 лютого

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24 лютого у Горішніх Плавнях відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у зв’язку з проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго».

Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

З 8.00 до 14.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:

вул. Миру (буд. 18, 18А).

З 8.00 до 16.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:

вул. Зарічна (буд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17/26, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34);

вул. І. Франка (буд. 1, 1А, 2, 2 г, 3, 4, 4-А, 4 Б, 4 В, 4Г, 4д, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 45, 49);

вул. Чекаліна (буд. 13, 15, 17, 17/1, 19, 19 Б, 21, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46Б, 48, 50).







