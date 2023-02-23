У Полтаві затримали «продавця» цуценят та дизеля

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У Полтаві поліція викрила 31-річного полтавця, який через інтернет «продавав» цуценят лабрадора та дизельне пальне. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Отримавши від покупців кошти на банківську картку, фігурант припиняв з ними спілкування, а гроші привласнював. Поліцейські задокументували чотирнадцять фактів протиправної діяльності зловмисника. Наразі йому повідомили про підозру та суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Наразі триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення кола потерпілих громадян. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.