Гривня стабільна, як ніколи: де вигідніше продати чи купити валюту в Кременчуці 9 лютого

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 229

Курс національної валюти у касах банків Кременчука продовжує зміцнюватися. У порівнянні з вчорашнім днем долар США та польський злотий трохи подешевшали, а євро подешевшав більш помітно. Курс валют НБУ залишається стабільним.

Сьогодні у касах банків в Кременчуці долар США купують по 39,00 – 40,00 грн. Продають долар банки по 39,95 – 40,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем курс купівлі-продажу долара США майже не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку та Креди Агриколь Банку, де найвищий курс (40,00 грн). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,95 грн за $1). Однак, доларової готівки для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (40,75 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,35 грн (вчора продавали по 40,40 грн).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 43,10 грн (вчора євро можна було здати за максимальним курсом 43,25 грн), а продають по 42,65 – 43,95 грн (вчора максимальний курс продажу був 44,25 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (43,25 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (42,65 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (44,25 грн) виставив Райффайзен Банк. Втім, євро у Кременчуці можна знайти дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро вільно продають по курсу 42,99 грн (вчора продавали по 43,10 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,90 грн. А продають злотий по 8,85 – 9,30 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого майже не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,90 грн). А найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив Приватбанк (8,85 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий є у продажу по значно нижчому курсу - 9,03 грн (вчора продавали на 2 копійок дорожче).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 9 .02.2023 року: