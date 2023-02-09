Копірайтинг, графічний дизайн і відеомонтаж: для молоді з інвалідністю запускають освітній курс

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Старт безоплатного курсу відбудеться вже цього місяця. По закінченню можна буде отримати сертифікат

Державна служба зайнятості разом з Career Hub пропонують для молоді з інвалідністю безплатний освітній курс, який складається з трьох напрямків на вибір — копірайтинг, графічний дизайн та відеомонтаж.

Як повідомили у Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості, курс допоможе прокачати свої hard skills в одній з обраних сфер та розпочати роботу на фрилансі.

Курс триватиме 2,5 місяці, протягом яких учасники/ці отримають:

6 воркшопів для розвитку професійних навичок;

4 воркшопи про особливості роботи на фрилансі;

4 сесії з досвідченим ментором/кою;

можливість виконати перше замовлення.

Точну дату початку курсу організатори повідомлять за результатами відбору.

Фіналісти/ки отримають сертифікати про завершення курсу та промоцію своїх послуг на платформах Career Hub.

Реєстрація за посиланням.

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