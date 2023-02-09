Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом ДСНС 2 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 8 лютого, у Горішніх Плавнях, на вулиці Космонавтів 14 державна пожежно-рятувальна частина провела аварійне відчинення дверей аби винести тіло господаря з квартири.

Сьогодні, 9 лютого, у селі Піщане, на вулиці Береговій, о 4.56 загорілася кухня у житловому будинку. Пожежу ліквідувала піщанська МПО.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

А також, на 4 особи поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.