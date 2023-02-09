У Горішніх Плавнях попрощалися з сержантом Нацгвардії Едуардом Мирошниченком

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З початком повномасштабної війни Едуард, як справжній чоловік, патріот, повернувся з-за кордону і знову став на захист Батьківщини

8 лютого у Горішньоплавнівській міській територіальній громаді провели в останню путь загиблого бійця — сержанта Національної гвардії України Едуарда Сергійовича Мирошниченка.

Народився Едуард 31 жовтня 1995 року у Горішніх Плавнях. Закінчив 9 класів загальноосвітньої школи в Григоро-Бригадирівці. З 2011 до 2014 рік навчання у Кам'янському коледжі фізичного виховання за спеціальністю «Фізична культура і спорт». На педагогічній практиці був в Горішньоплавнівській загальноосвітній школі № 3.

У 2015-2017 рр. проходив строкову військову службу в Національній гвардії України. У 2016-2018 рр. захищав незалежність і територіальну цілісність України на сході. У лютому 2016 року нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції». У 2019 році успішно закінчив магістратуру Полтавського національного педагогічного університету за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Потім працював у Польщі, Чехії. З початком повномасштабної війни Едуард, як справжній чоловік, патріот, повернувся з-за кордону і знову став на захист Батьківщини. Сержант окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Едуард Мирошниченко героїчно загинув у районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Едуарда Сергійовича Мирошниченка поховали з військовими почестями на кладовищі в Григоро-Бригадирівці.