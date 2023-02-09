Фотофакт: у Кременчуці закрите укриття на кондитерській фабриці Roshen

Люди не можуть потрапити до бомбосховища
У Кременчуці, на кондитерській фабриці Roshen, кілька днів зачинене укриття. Про це редакцію Кременчуцького Телеграфа повідомили читачі.
За словами очевидців, щоразу коли лунає повітряна тривога, туди біжать з найближчих будинків та магазинів. У цьому районі багато офісів та приватна лікарня, а ховатись ніде.
Фото зроблені 8 лютого 2023 року о 15.56, а повітряна тривога тривала з 15.54 до 16.18.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер