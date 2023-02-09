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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці з'явився новий годинник на вежі: що про нього відомо

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 892

 

Тепер у районі колишнього «Троїцького» ринку є своя корисна «родзинка»

Ідея щодо встановлення годинника на оглядовій вежі 16 ДПРЧ з’явилась понад десять років тому у попереднього начальника кременчуцьких рятувальників Сергія Геращенка з тогочасним міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Та своє втілення у життя годинник отримав лише у грудні 2022 року в ході капітального ремонту фасаду цієї пожежно-рятувальної частини.

    

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Ірина Вітко, провідна інспекторка Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, цей годинник як такого бренду виробника не має. Адже деталі механізму для нього були виготовлені різними виробниками. Ба більше, вони виготовлені в різних куточках України.

 

На жаль, звуком час вогнеборчий годинник не відбиває. Проте він має підсвітку циферблата у темну пору доби, тож його видно здалеку, з усіх чотирьох боків вежі.

 

— Можливо, цей годинник і є особливим тим, що він єдиний у Кременчуці, який влаштовано на оглядовій вежі пожежно-рятувальної частини, — зауважила Ірина Вітко.

Які розміри годинникового механізму? Правильніше б було говорити про розміри циферблата. Адже, перебуваючи на висоті, циферблат для зору людини здається меншим ніж його реальні розміри, які складають близько 1х1 м.

 

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Артем Коваленко
Теги: годинники 16 ДПРЧ ДСНС Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС у Полтавській області родзинки
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