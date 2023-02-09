Поліція Полтави встановлює особу жінки, яка потрапила до реанімації (оновлено)

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 696

8 лютого у Полтаві, на вулиці Івана Мазепи 11, неподалік магазину «Посад» знайшли жінку, яку госпіталізували до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Прикмети невідомої: зріст 160 см, волосся сиве, повної статури. Була одягнена у сіре пальто, чорні чоботи, світлі штани та футболку.

На даний час поліцейські розшукують рідних або знайомих цієї жінки. Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити процес встановлення особи, повідомте за номерами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.

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Особу жінки встановили. Про це повідомили в Національній поліції Полтавщини.