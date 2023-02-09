На Кам'янському водосховищі вікололась крига з двома рибалками

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 2

8 лютого на Кам’янському водосховищі, поблизу села Світлогірське Кобеляцької громади відірвалася крига з двома рибалками. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

У якусь мить на водосховищі відкололась частина криги, на якій знаходилися двоє місцевих чоловіків, їх віднесло на декілька десятків метрів від основної криги. Поруч були місцеві, які, за допомогою човна, зняли людей із криги та доставили до берега.

Поліція Полтавщини щиро вдячна небайдужим громадянам, які оперативно відреагували та врятували людей.