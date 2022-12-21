У Кременчуцькій галереї можна буде побачити «Філософію вільної України» Григорія Сковороди

22 грудня у Кременчуцькій міській художній галереї відкриється Всеукраїнська виставка «Світ ловив мене… Філософія вільної України», приурочена до 300-річчя з дня народження філософа Григорія Сковороди. Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко на своїй сторінці у фейсбуці.
Відкриття відбудеться 22 грудня о 15.00. Виставка триватиме до 26 лютого 2023 року.
Захід проходить зокрема за підтримки Українського інституту національної пам’яті, товариства «Знання» України, Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди та інших організацій.
Нагадаємо, художників Кременчука запрошували долучитися до виставки й надати свої картини в якості експонатів.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер