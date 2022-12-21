У Полтаві з палаючої квартири врятували двох людей

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 178

Також вдалося врятувати квартиру від повного знищення

20 грудня, в Полтаві, на вул. Ціолковського, у квартирі житлового будинку сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували двох людей. Пожежу ліквідували о 19.18. Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив облицювання стін і стелі кухні. Від повного знищення полум'ям квартиру врятували.

Причина пожежі встановлюється.

Автор: Дарія Згура

Поділитись новиною



