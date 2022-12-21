У Полтаві з палаючої квартири врятували двох людей

20 грудня, в Полтаві, на вул. Ціолковського, у квартирі житлового будинку сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували двох людей. Пожежу ліквідували о 19.18. Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив облицювання стін і стелі кухні. Від повного знищення полум'ям квартиру врятували.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер