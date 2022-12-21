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Сьогодні день зимового сонцестояння – найкоротший день та найдовша ніч у році

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 165

 

Цьогоріч день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня, а найдовша ніч року — з 21 на 22 грудня

День зимового сонцестояння — особлива дата для багатьох народів. В Україні він також має велике значення, адже ще наші предки помітили, що він найкоротший у році. Наші предки святкували день зимового сонцестояння ще в дохристиянські часи. У слов'янському календарі це свято навіть вважалося одним із найважливіших. В цей день настає найдовша ніч, а після — дні поступово збільшуються. Езотерики також вважають цей день особливим, адже він має сильну енергетику.

Цьогоріч день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня, а найдовша ніч року — з 21 або 22 грудня.

Сьогодні сонце у Кременчуці зійшло о 7.36, а сяде о 15.52. Отже, світла частина доби триватиме всього лише 8 годин 15 хвилини. У цей час Сонце перебуває в найнижчому положенні на небі, тобто найближче до горизонту. А тому дає найменше світла за весь рік.

День зимового сонцестояння шанували в Київській Русі ще за часів язичництва. За народними прикметами:

безвітряний і тихий день — плодові дерева дадуть гарний урожай;

ясне і променисте сонце — на Новий рік буде морозно і похмуро, а якщо на гілках іній, тоді під новорічну ніч почнеться відлига;

іде дощ — весна буде мокрою;

на деревах видно іній — добре вродять жито й пшениця.

Наші предки з днем зимового сонцестояння святкували й настання нового року. Вірили, що в цей час на Землю спускається Молоде Сонце — Коляда. Він був богом веселощів та духовного відродження. Щоб вшанувати божество, розпалювали величезне багаття, а також пекли обрядовий хліб, який мав форму сонця.

Для наших пращурів цей день мав особливе значення. Люди вірили, що злі духи, які бажають підживитися енергією, з його приходом виходять на світ. Щоб нечиста сила боялася підходити до осель, люди прикрашали свої будинки гілками ялини. Вважалося, що духам не подобається запах хвої. Люди водили хороводи навколо великого багаття та співали. Взагалі існувала думка, що чим веселіше проведеш день зимового сонцестояння, тим краще проведеш прийдешній рік. Існували й особливі обряди. Люди вірили, що цього дня в повітрі живе особлива магія, яку можна використати для благих цілей.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук колядки
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