У Кременчуцькому районі горів автомобіль: травмувався чоловік

Вночі, 19 грудня, в смт Градизьк Кременчуцького району, на вул. Київській загорівся вантажний автомобіль. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Полтавській області.
Внаслідок пожежі травмувався чоловік. Пожежу ліквідували о 00.30. Вогонь знищив кабіну водія та документи, а причіп від знищення полум'ям врятували.
До гасіння залучилася 6-ий державний пожежно-рятувальний пост.
Причина пожежі встановлюється.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер