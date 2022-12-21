Київське товариство підвищило ціну на газ – і одна з сільрад Полтавщини переплатила 600 тисяч

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Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Миргородської окружної прокуратури, пред’явлений в інтересах відділу освіти Шишацької селищної ради до одного з товариств міста Києва. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

Упродовж вересня 2020-січня 2021 років товариство усупереч домовленостей, визначених договором про постачання природного газу вказаному відділу освіти, без належного обґрунтування коливання вартості на ринку підвищило ціну за 1 тисячу кубометрів газу з 4 до понад 8 тис. грн, що становить майже 105%. Як наслідок, відділ освіти, який фінансується з місцевого бюджету, зайво заплатив постачальнику понад 600 тис. грн.

Після набрання рішенням суду законної сили товариство зобов’язане повернути до бюджету Шишацької селищної ради безпідставно отримані кошти.