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Надзвичайні новини, Полтавщина

Київське товариство підвищило ціну на газ – і одна з сільрад Полтавщини переплатила 600 тисяч

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 204

 

Тепер за рішенням суду товариство зобов’язане повернути гроші

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Миргородської окружної прокуратури, пред’явлений в інтересах відділу освіти Шишацької селищної ради до одного з товариств міста Києва. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

Упродовж вересня 2020-січня 2021 років товариство усупереч домовленостей, визначених договором про постачання природного газу вказаному відділу освіти, без належного обґрунтування коливання вартості на ринку підвищило ціну за 1 тисячу кубометрів газу з 4 до понад 8 тис. грн, що становить майже 105%. Як наслідок, відділ освіти, який фінансується з місцевого бюджету, зайво заплатив постачальнику понад 600 тис. грн.

Після набрання рішенням суду законної сили товариство зобов’язане повернути до бюджету Шишацької селищної ради безпідставно отримані кошти.

Львівське товариство поверне зайві 600 тис. грн сільраді Полтавщини, яка заплатила їх за газ
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Автор: Катерина Турубара
Теги: газ рішення суду Шишаки
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