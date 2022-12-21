У Кременчуці на велопараді збиратимуть кошти на перископи

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 175

24 грудня відбудеться благодійний велопарад, на якому збиратимуть на перископи для наших військових.

— Що таке Різдво 2022? Звісно, зазвичай це свято. Але в цьому році Різдво — це ще один привід зібрати кошти для наших героїв! Тож, шановна кременчуцька велогромадо, запрошуємо на Різдвяний благодійний велопарад, — повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова ГО «Велосипед» Олексій Корчак.

Старт від Кредмашу о 14.00, де раніше була ялинка.