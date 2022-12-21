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Над Полтавщиною збили «Шахед» з нової партії дронів-камікадзе

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 1 054

 

росія отримала від Ірану нову партію ударних дронів Shahed-136, але вона менша за першу

Вночі, 19 грудня, мешканці Полтавщини чули вибухи – роботу ППО, яка збила іранський дрон.

Над територією Полтавщини ППО ЗСУ збила один дрон-камікадзе

У вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський розповів, що українська протиповітряна оборона збила 30 дронів із 35:

— Дякую за цей результат і за захист українського неба всім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам. Ці «Шахеди», що їх використала росія, — з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів — допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно.
Президент під час свого виступу у рамках зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force — JEF) озвучив кількість переданих рф дронів-камікадзе у рамках нової партії. Наразі відомо, що рф отримала від Ірану 250 «літаючих мопедів» типу Shahed – інших деталей щодо постачання іраном зброї рф, зокрема балістичних ракет, не повідомлялося.

Як заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час брифінгу, 19 грудня росія здійснила наймасовішу атаку іранськими дронами по Україні.

— У день Святого Миколая окупанти привітали нас одним з найбільших «шахедних» обстрілів, за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали, – розповів Гнат.

росія отримала нову партію дронів Shahed—136, але вона менша за першу — представник ГУР

росія отримала від ірану нову партію ударних дронів Shahed-136, але вона менша за першу. Водночас застосування іранських балістичних ракет, які нібито теж планували передати, поки не зафіксовано. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері єдиного телемарафону напередодні масованої атаки росіян 17 грудня. 

— Це нова партія [дронів]. Ми не коментуємо зараз кількості, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих ракетних ударів "Шахіди" не використовувалися. Застосовувалися всі інші наявні засоби, — сказав Юсов.

За його словами, наразі застосування іранських балістичних ракет військами рф проти України не було. А втім, відомо про попередні домовленості та великі зусилля рф, щоб отримати ці ракети.

— Імовірність існує. І сьогодні відстежується інформація і докладаються зусилля, щоби цей сценарій не був реалізований. Але така загроза є, — наголосив він.

Як іран допомагає росії у війні проти України

У листопаді розвідка Міністерства оборони України підтвердила, що Іран та росія готують домовленості про постачання іранських балістичних ракет. 

Водночас за інформацією The Guardian, в Ірані почалися внутрішні суперечки через постачання рф дронів, які вона використовує у війні з Україною. Проти цього вже публічно виступили декілька впливових людей. А 6 грудня очільник розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що Іран ще не надіслав росії жодної ракети.

Також Іран постачає росії свої безпілотники, зокрема дрони-камікадзе. Представник розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що ще влітку рф та Іран домовилися про постачання близько 1750 безпілотників типу Shahed і Mohajer.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський казав, що росія вже використала для ударів по Україні понад 400 дронів іранського виробництва. У Повітряних силах тоді заявляли, що вже збили 223 дрони-камікадзе Shahed-136.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна дрони Шахід ППО ЗСУ
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